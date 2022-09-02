1名女網友日前在公司女同事的幫忙下找到租屋處，與對方住在同一社區，平時女同事與丈夫會到她家作客，後來對方丈夫漸漸會單獨前來，某次她與對方丈夫單獨看電視時意外發生肢體碰觸，竟「擦出火花」開始地下情，之後女同事還向她抱怨老公變冷淡，讓她超級內疚。

該女網友在臉書「匿名2公社」發文，她年初調到湖口工作，原本每天從楊梅騎車半小時上班，而1名女同事家中社區剛好有房屋要出租，在對方幫忙下，她順利租屋；她說以前常聽女同事抱怨丈夫，但她搬到湖口卻認為對方丈夫人很好，有時夫妻倆會到家中作客、看電視，後來慢慢變成對方丈夫單獨前來。

某次該女網友與同事丈夫2人在家中看影集，她因劇情流淚，對方就一把保住她，2人甚至情不自禁親嘴並發生關係，後來持續維持關係，對方稱已與妻子無夫妻之實，但某次女同事突向原PO抱怨丈夫變得很冷淡，懷疑丈夫外遇，原PO才發現對方丈夫根本在騙她，她內心很內疚，也很怕被同事發現這段感情。

其他網友留言「明知道是自己同事的老公還…根本臭X無誤！還在那邊裝什麼」、「一開始就應該要拒絕朋友先生，單獨到妳家來看劇」、「妳是想篡位扶正嗎」、「妳同事根本引狼入室」、「真心覺得妳也蠻瞎的...同事的老公都可以獨處」、「所以你還想跟他老公在一起啊，那她也沒罵錯，她老公真的爛」。