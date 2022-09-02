受制於通膨、升息導致零售大客戶庫存壓力大，嘉威生活（3557）下修今年營收目標「持平」去年，嘉威總經理吳世偉2日指出，面對通膨、美國大客戶Wal-Mart等庫存量高，今年除下修全年營收目標，最大挑戰還是明年2023年，尤其是明年第一季接單量相對下修，唯毛利率在調價、匯率與物料價格下降挹注下，今年有望穩住35％～40％。

吳世偉強調，通膨、升息衝擊消費動能，也造成去年拉了一整年的存貨，今年成為庫存壓力，且進一步牽動明年採購動能，以目前在手的明年首季訂單，就呈現下修狀況，他說，近期還有部分客戶取消少許訂單，所以也使得原本預估全年營收雙位數成長，將下修持平去年。

嘉威生活今年5月即有法人報告提出全年EPS預估上看7.2元，唯在通膨與升息導致客戶庫存壓力下，8月下修全年EPS為6.5元，而據嘉威上半年財報指出，合併營收達31.65億元，相較去年同期增長27％，唯成本有壓導致歸屬母公司業主淨利達3.27億，較去年同期3.79億元相對減少，每股純益4.06元，少於去年同期的5.24元。

吳世偉強調，不只是居家塑料商品有庫存壓力，紡織、家具、家電等都是，嘉威生活主要產品為塑料餐具，因銷售動能減，7月營收小減1.51％，為此調整銷售策略，近期自有品牌即往韓國銷售，開直播呈秒殺，累計前七月營收達35.24億元，年增23.33％；法人預估，接下來幾月營收可能明顯下滑，但因上半年與客戶協商漲價，效益陸續在下半年發酵，加上新台幣貶值挹注，有助獲利動能提升，毛利率有望維持住35％～40％。

吳世偉認為，營運真正挑戰在明年2023年，許多產業也看明年景氣會比今年差，不利因素包括庫存、通膨影響，也因客戶今年庫存壓力進一步影響明年採購動能，只能透過其他版圖擴張，期維持明年營收持平今年。