今年逢臺鹽70周年，並受邀參與2022台南品味週展，參觀民眾可於會場免費申辦會員，立享專屬禮遇。展場同步台鹽生技門市周年慶檔期優惠，此次尤以綠迷雅新款男士保養「多效活能」系列與來自七股海洋微量精華製成的「鹽山咖啡」，最受關注。

2022台南品味週今(2)日起至4日止，一連三天，在大臺南會展中心舉行 臺鹽董事長吳容輝表示，臺鹽公司為台南的在地企業，除總公司外，臺鹽綠能、生技一、二廠、七股鹽場皆選址台南，此次受台南市政府與工商時報之邀請，參與台南品味週，共同推廣台南城市行銷，並將台鹽生技的優質商品，與更多消費者分享。

近年男士保養蔚為風潮，臺鹽順勢推出「綠迷雅多效活能」系列，來自實驗室精心研發，專為品味型男打造，主打多效合一，簡化繁瑣保養程序，清爽不黏膩，擁高達9成使用滿意，品味周活動期間，現正推出產品組合，享嘗鮮價任兩件75折優惠。

除此之外臺鹽也規劃展場限定超值優惠，將熱銷綠迷雅保養品、保健品和清潔用品等，以及中秋烤肉必備的美味調味鮮選我-鹽麴、鮮選我頂級黑豆鹽麴厚醬油等調味料，帶給大家健康美麗的好選擇，歡迎至品味周台鹽生技展位或全省台鹽生技門市選購。

七股鹽山向來為台南必遊景點，吸引眾多遊客到訪。臺鹽公司長期深耕七股，並研發多元產品，其中以「鹽山咖啡」最具代表性，顛覆傳統用鹽印象，並添加海洋微量精華，口感醇厚、滑順，深受眾多消費者青睞，此次會場同步展售相關優惠產品。

今年適逢臺鹽70周年慶，台鹽生技門市與臺鹽官網同步規劃多項優惠活動，檔期自9月1日起至10月31日止，喜愛台鹽產品的消費者前往選購。