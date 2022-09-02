吳青峰邀孫燕姿跨刀合唱新歌，日前合體拍攝MV。（環球音樂提供）

吳青峰近日釋出新歌〈醉鬼阿Ｑ〉邀來華語天后孫燕姿跨刀合唱，2人日前合體拍攝MV，現場使用電影《駭客任務》中的遙控伸縮臂攝影機，他們沒彩排直接上陣，當鏡頭每次高速前行時，必須得自行閃躲，在拍攝過程中，他們卻數次差點被鏡頭擊中，相當驚險，敬業的他們，在鏡頭前都故作鎮靜，默契配合運鏡下腰表演、擺出醉鬼神情。

他們事後還互虧對方，彼此的眼角都瞄到鏡頭以外，2人都表現出驚嚇的臉。孫燕姿在MV中，扮演精靈一角，陪伴創作者阿Q在他身邊，導演特別規劃出3種不同拍片計畫：「分開拍、雲端拍還有合體拍。」沒想到最後每一種都採用了，吳青峰首先花一天拍攝個人的戲碼，再和孫燕姿合體拍14小時，他整個拍攝過程累積長達30小時，他也擔心導演太過操勞，不斷提醒導演：「這首歌只有3分多鐘，導演小心，你要拍成紀錄片了。」

吳青峰分享，在創作期間，一直在歌曲當中聽到孫燕姿的歌聲，但不確定是否能成功邀請偶像合唱，直到孫燕姿秒回：「I love it.」，他才放下心表示：「感謝『精靈』來到身邊，並且疼愛這首作品。」孫燕姿則是對於歌曲當中一句歌詞「I've said it all」印象深刻，表示自己非常喜歡這句「一句沒什麼好說的了」，完整唱出醉鬼無所謂不討好流行的心情，吳青峰則透露：「因為我平時很少喝醉，只能透過創作，將這樣的狀態寫在歌裡，去想像醉眼看世界的畫面。」