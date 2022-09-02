距離年底九合一選舉剩下不到三個月的時間，各政黨都摩拳擦掌的準備中，台北市長參選人陳時中、黃珊珊於31日登記參選完畢，蔣萬安則在1日早上前往台北市選委會登記。而近日就有人在網路上拿出2014年、2018年兩屆台北市長選舉，國民黨的得票率來預估「蔣萬安是否也只能拿到40.8%的票數」，而許多網友看完後紛紛一面倒直呼「蔣萬安年底選舉穩了」，引發討論。

這位網友在網路論壇PTT HatePolitics板上PO出一篇「40.8%是萬安的地板還是天花板？」的文章表示，「2014年國民黨的連勝文拿到40.8%的選票慘敗給柯文哲、2018年KMT的丁守中拿到40.8%的選票略輸給柯文哲，連續兩次的北市長選舉國民黨都拿到40.8％」，原PO更直言「這次國民黨派出從2015、2016就被認定是國民黨最後希望的蔣萬安出戰台北市長，這次大選40.8%的票數，會是萬安的地板還是天花板？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛一面倒的表示「蔣萬安年底選舉穩了」，「地板啊，這次支持國民黨的會比較團結」、「會投連和丁的人有什麼理由不投蔣嗎？」、「珊珊最後一定被棄保」、「看民調，蔣萬安換算也大概是40％」、「如果是明天投票，蔣萬安大概有42％」、「丁跟連都告訴你藍基本盤在40％～41％了，其他兩人要贏不容易」、「萬安穩了」、「蔣萬安晚了，他應該2018就選的，那次出來更穩」、「蔣萬安會險勝黃珊珊」。