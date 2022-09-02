如果是一家被掏空、營運陷困境的公司，獨董爭相「跳船」，3位獨董同一天辭掉2位，那也不足為奇。但如果發生在去年獲利1656.01億元，每股盈餘48.73元，史上最佳成績的陽明海運，要說是獨董因為生涯規劃而辭任，還真的很難服眾。

陽明海運今日董事會傳出大地震，三席獨立董事今天有兩位同時遞出辭呈，這其實已經到了分崩離析的情況，不只是陽明史上，更是上市櫃公司少見情況。如果這公司的董事長事前不知情，那只能說兩位獨董閃辭，還真給董事長難看。

回顧陽明董事長鄭貞茂上任以來，只能以「壞事傳千里」形容，先是擬砸百億購樓，想要把總部搬回台北，遭抨擊有錢就亂花，後又牽扯出紅色供應鏈爭議，導致23年資歷的鮮明輪船長也看不下去，發千字文痛批高層，都講出「要把陽明賣了」這話。

鮮明輪船長投書直言高層無心經營，這都不難理解，畢竟在疫情當下，衝鋒陷陣的就是第一線的海事人員，在冷氣房吹冷氣的董事長卻能講得一嘴「海運經」，好像陽明大賺錢都是他的功勞，但基層員工申請防護衣卻配發雨衣防疫，猶如等死。

陽明要永續經營，絕非靠一口「海運經」，重點是董事長還是半路出家，真要談海運經可能還談輸基層員工。不圖趁此多頭積極造船、獲取更大競爭力，只想到要出面視訊安撫這位船長，企圖這把火燒到官位不保，其背後心態也就不難理解。

反映在所作所為上，相較於長榮員工一口氣領40個月的年終獎金，陽明卻陷在講不清的困境。值此同時，陽明居然花錢打台北101外牆的跨年燈光秀，讓你不想看到都難，還大手筆贊助高雄跨年晚會，到處所見「陽明海運集團」的廣告，堪稱驚悚。

兩名獨董同時辭任，放在任何公司上，都是公司治理的極大危機，民營公司如此、公營事業更是如此。更何況陽明去年繳庫，已並列台積電成為第二金雞母，從過往無人聞問的冷灶變成當紅炸子雞，看不到的黑手更多，更應該要嚴格監督。

獨董當然可以「生涯規劃」理由請辭，但台灣這麼多家上市櫃公司，多數公司獨董都是有自己的事業，或是身兼數職，本就不是專任，「生涯規劃」某種程度也是說這家公司無須留戀，這麼賺錢的公司卻如此讓人失落，豈不怪哉？

講直接點，陽明自董事長鄭貞茂上任後，一連串的爭議根本荒腔走板，但過去僅停留在員工層次，如今已擴大到董事層次，這在公股事業中也很少見，令人瞠目結舌。身為大股東的交通部難道還要無視，放任陽明繼續歪樓，讓外行領導內行嗎？

當兩名獨董以「辭任」這種極端手段，喚醒外界正視陽明公司治理時，顯示政府已到了應以霹靂手段，瞭解陽明董事會運作的關鍵時刻。至於震央中心的鄭貞茂，不只該對大股東交通部交代，也該向股東說清楚，也別戀棧這董座大位了吧！