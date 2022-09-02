永慶不動產高雄博愛凱璿加盟店蕭翊瑋經理是土生土長的高雄人，自義守大學會計系畢業後，順理成章地進入會計師事務所工作，不過剛入行的會計新鮮人，薪資水平跟一般上班族差不多，要具備一定的年資與資歷，或考取會計師照，收入才會增加；工作一年後，因為有買房子的需求，接觸到房仲業的工作，因而對房仲業產生了興趣。

蕭翊瑋認真思考自己未來的人生道路，在會計師事務所若要賺取高收入不太容易，業務工作應該比較有機會，考慮過保險業務、汽車業務，但保險看不到、摸不到，自己對車子又不是太了解，因此他選擇了可以幫大家實現成家夢想的房仲業，2013年離開會計師事務所、進入信義房屋。

任職信義房屋6年，剛入行初期，他總是第一個到店、最後一個離開，努力也有了收穫，在新人第3個月就成交，也多次拿下龍虎榜、全國成交王等頭銜，更拿下第19屆「金仲獎楷模」。蕭翊瑋說，那時候每天工時都很長、很辛苦，每個星期有很多會議要開、行政的工作要做、還要拚業績，真的完全沒有時間陪伴家人，萌生了轉職的念頭。

這6年期間，他也聽過前輩、同儕和學弟妹分享永慶加盟體系的職場環境，如工時彈性、物件多元、聯賣制度等，讓他心生嚮往，2020年毅然加入永慶不動產高雄博愛凱璿加盟店。

永慶不動產和其他加盟品牌，店數市占率、案源多，還有〈i智慧系統〉搭配聯賣機制，幫助媒合又快又精準。（圖/ 永慶房產集團）

選對品牌 讓事業再創高峰

轉職永慶不動產後，讓蕭翊瑋眼界大開：「永慶加盟四品牌光在高雄就有將近250間加盟店，市占率超高、可銷售房屋多、類型更是多元，像是店面、商辦、建地等，都是以前沒有接觸過的類型。」擅長住宅開發的他，今年目前已累積近600萬元業績，收入有機會突破300萬元，比起老東家時期的年薪、多了3倍多！

而永慶獨有的聯賣制度，只要一家委託，全台加盟店、近2萬名經紀人聯手幫屋主賣房子、幫買方找房子，不僅成交速度更快，還他的服務觸角擴及到全台灣，他表示，過去在前東家比較難跨區服務，在永慶不動產則可以和永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產跨店、跨區、跨品牌聯手合作，連遠在台北的房子都能銷售，今年有高達4成的業績是靠聯賣成交！

另外，永慶房產集團提供的數位工具，蕭翊瑋也讚不絕口，〈i智慧系統〉整合聯賣機制，系統上看到的房子都能聯賣，且輸入篩選條件後馬上為客戶配對，就算是剛入行、零經驗的新人，有龐大的資源做後盾，根本不用擔心找不到客戶、或沒有房子可以賣。

而〈行動智能經紀人APP〉不論是客戶管理、日常作業、甚至行銷上都非常便利，店長也能透過APP隨時掌握同仁的作業情況，不需一一回報，省時又省事，工作時間安排更有彈性。

永慶不動產工時彈性，讓蕭翊瑋在工作與家庭中取得完美平衡，做自己人生的主宰。（圖/ 永慶房產集團）

專任委託佔40% 專業、誠實、細心讓客戶好放心

過往會計工作的磨練，讓蕭翊瑋養成注重財經專業、細心、具高度耐心的人格特質，而永慶房產集團的「誠實理念」，也讓他相當認同、且具體實踐，在今年的委託中有近4成都是專任委託，可看出他的專業、細心服務深獲客戶信賴，也是成功的關鍵。

他分享過去經手過幾次事故屋的經驗，屋主怕賣不出去，希望能對買方輕描淡寫的帶過，但蕭翊瑋堅持所有的細節都應揭露在現況說明書中，並清楚的向買方說明所有狀況，因而取得買賣雙方高度信任，一個月內就順利成交。「寧願忙在前頭、用心向客戶說明，也不要事後花時間收拾原本不會產生的後果，造成客戶困擾。」

另一個案例是屋主要賣房子，儘管是一般委託，蕭翊瑋並不因此馬虎，每星期都向屋主回報帶看的狀況，回饋客戶的想法，他說：「有的同業帶看房子會直接穿著鞋子進屋，把地板踩髒，我覺得這樣的習慣不太好，就做了一張告示提醒同業進屋要脫鞋，也協助把房子清理乾淨，屋主覺得我很用心維持他的房子，後來就跟我簽了專任委託。」

「堅持對的事重複做，有一天會看得到回饋。」現在的蕭翊瑋，工時縮短、收入增加了，每週日固定會放下工作，留下時間陪伴最愛的家人，不論是在家陪孩子玩、追劇，或一起到餐廳享受美食，都是他的能量來源，讓他可以在工作上持續努力衝刺。今年他的目標是拿下「年度經紀人風雲獎」，也期許未來每年業績成長10%，並將對的觀念、好的文化一一傳授給後輩，為產業提升盡一份心力。