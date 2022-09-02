中央銀行標售1,400億元364天期定存單，得標加權平均利率1.182％，衝歷史新高，較上月的1.15％，上揚3.2個基本點（1個基本點是0.01個百分點）。

根據央行公布的364天期定存單標售結果，吸引2,347.9億元資金進場搶標，投標金額倍數為1.68倍，為四個月新低，得標比率59.63％，得標加權平均利率飆新高。

銀行資金調度主管表示，央行3月及6月各升息1碼（0.25個百分點）及半碼，且貨幣政策確立緊縮至年底，尤其近來Fed主席鮑爾及官員接連放鷹，預期央行9月將再跟進升息，投標資金因此偏保守，使得364天期定存單得標利率衝新高。

Fed在5月及7月均升息3碼，目前市場看法多認為9月至少會三度升3碼，甚至幅度更大。銀行資金調度主管認為，央行9月升息幅度預料還是相對保守，搭配升準的可能性高，避免過度升息造成衝擊層面過大，估計後續364定存單得標利率，再衝高也將有限。

央行在2010年4月開始標售364天期定存單，提供銀行過剩資金去化管道，標售金額1,000億元。2014年2月提高到1,200億元，2015年3月再增至1,300億元、同年6月二度上調為1,500億元，及2016年2月加碼為1,600億元，2017年5月又提高至1,700億元，2022年6月首度調降至1,400億元。