為推動亞洲無人載具科技發展基地，嘉義縣政府已規劃民雄無人機與航太產業園區、亞洲無人機AI創新應用研發中心與義竹大型無人載具測試場，今（2）日舉辦招商說明會，來自全台的無人機與航太產業相關業者及潛在廠商熱絡參與，並正式組成「台灣無人機供應鏈D team」，未來將積極發展無人機零組件供應鏈，助攻民雄無人機與航太產業園區的推動。

嘉義縣政府經濟發展處長江振瑋表示，嘉義縣積極發展無人機產業，規劃太保為研發中心、民雄為製造基地、義竹為試飛場域，讓嘉義成為全台灣集合研發、製造、測試完整一條龍功能的無人機產業聚落，發展國內無人機與航太產業。該計畫由經濟部工業局補助辦理前期規劃暨可行性評估，委託專案團隊規劃執行，並藉由今日的招商會說明策略與具體方向。

嘉義縣長翁章梁指出，此次聚集各領域專家及對該園區感興趣的廠商，顯示無人機產業聚落落地嘉義縣是正確選擇，長期發展上也需掌握無人機先進空中運輸（AAM）發展潛力，採取工合計畫進行國際合作，再加上透過在嘉義無人機產業聚落的軍民通用模式，結合D team發展具備研發、測試、生產功能齊備的國家級聚落，打造台灣下一個兆元產業創新生態系。

江振瑋表示，無人機在俄烏戰爭發揮關鍵力量，嘉義縣無人機產業布局超前其他縣市，無人機在嘉義縣三大基地，民雄院區中科院新創量產，該園區位在台1線民雄南北兩則航太園區，沿嘉164線北邊20.73公頃為中科院民雄院區，南邊含公共設施20.74公頃。嘉義縣府預計在院區南側設置進駐20～30家廠商，無人機航太產業園區用地約11公頃，未來預估年產值可達35億元，前期規劃作業預計於今年底前完成並提送行政院，後續開發將依行政院指示及公共建設計畫提報情形辦理，預計2025年招商。