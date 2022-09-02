房地產業界最「夯」發言人及房市名嘴級分析師－瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛好威！首度入圍，就拿下「2022公關基金會企業年度傑出發言人」獎，今（2）日主辦單位財團法人公共關係基金會舉辦頒獎典禮，也是打破國內商仲業界有史以來首度入圍，並且獲得大獎的新紀錄。

財團法人公共關係基金會於今天舉辦兩年一度的 「2022傑出公關獎頒獎典禮」，頒發表現傑出公關獎項，包括台哥大、瓦城、技嘉、統一、三星等橫跨各領域的知名企業，都在本次入圍名單內。

其中，瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛，首次入圍，便一舉奪下企業發言人項目最佳發言人獎，獲得評委們的肯定，成為商仲業首次入圍並獲獎。

瑞普萊坊總經理蘇銳強表示，瑞普萊坊自1999年創業以來迄今20餘載，業務橫跨經紀業務代理、不動產顧問諮詢、不動產估價等範圍，除秉持著夥伴精神，不斷致力於提供顧客更好的服務外，也不忘致力於產業對外溝通，提升產業形象，本次有幸獲獎不但是對企業公關方面的肯定，更是各界對瑞普萊坊品牌的認同，十分榮幸。

秉持替企業上妝、接軌國際市場、助攻公司業務、塑造品牌形象、成為產官學界橋梁的公關理念，黃舒衛表示：首先感謝母校政治大學在專業培育和公關領域上諸多鼓舞；另外要將本次的獲獎獻給公司，感謝公司給予資源、舞台，讓我們能持續提供高品質的專業資訊，黏合市場、政府機關、一般民眾之間的縫隙，也期許未來與各位一同發揮各自領域的專業，實現公關的精神和價值。