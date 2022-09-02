【TEAM20年度建築與規劃新人獎】為慶祝滿十周年，31日首創以元宇宙模式來進行頒獎典禮，突破不同以往的線上直播模式，在虛擬空間裡，挑高的展示廳堂，讓人有置身博物院之感！現場不只可以看到入圍作品以外，更可播放影片，線上比賽和實體比賽一樣真實，讓與會者更貼近參賽者的作品，可謂是與現代最新科技的完美結合!

高雄市副市長林欽榮以神秘嘉賓的身分參與了這場頒獎典禮，正在推動高雄智慧城市的他表示，很開心有機會參與TEAM20第一次的元宇宙頒獎典禮，讓他有機會看到更多國際建築青年人的才華。希望之後有機會TEAM20比賽能以高雄為題來進行比賽。國發會現在正積極推動高雄能成為台灣南向的國際智慧城市，與元宇宙相關的軟硬體都在積極地展開，敬請大家期待高雄的轉變。

此外，由兩岸城鄉統籌規劃暨產業聯合會、都市計畫學會、樺晟集團城鄉事業部、皇延創新股份有限公司等單位共同舉辦的【TEAM20年度建築與規劃新人獎】，本屆首獎獎座也特別與楊英風藝術教育基金會合作，用楊英風老師設計的雕塑作品－「水袖」與「造山運動」做為第十屆的獎座，讓今年的比賽更別具意義。

而秉持著TEAM20一貫堅持的公平、公正、公開的評審準則，本屆大賽經三十位評審耗時一個月兩輪的評選，最終由天津大學建築學院建築系的任英輝同學獲得建築設計組首獎，淡江大學建築系江柏毅同學勇奪城鄉規劃組首獎。很恰巧的是兩間學校都是首次獲得首獎，在十周年之際，相當值得紀念!

榮獲建築設計組首獎的天津大學建築學院建築系的任英輝同學，評審一致認為此作品透過街區的仔細田野調查，資料分析貫穿古今，兼顧傳統與現代的設計，調合了原本可能衝突的空間體驗。尤其在後疫情時代，將市集這樣的傳統空間放入現代城市中，讓城市獲得了難得的「煙火氣」!整體設計方案邏輯清晰，顯示了紮實而全面的設計功底。

至於城鄉規劃組首獎淡江大學建築系江柏毅同學的作品，因在空間潛力與歷史變遷中，找到人與城市的全新認同關係，完整呈現都市分析切入建築設計的發展脈絡，著眼在都市化時代的挑戰帶來的可能性。台灣建築立面造型大師陳光雄更讚許此作品對未來永續環境的建構有很好的創意與規劃，可做為未來建築設計的示範。