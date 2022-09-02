開學季規模最大的「2022台北3C電腦電玩電器空調影音展」2日在台北世貿一館登場，吸引許多民眾前往參觀選購。（趙雙傑攝）

「2022台北3C電腦電玩電器空調影音展」2日在台北世貿一館登場，開幕記者會中，舞者表演科技感十足的舞蹈，格外吸睛。（趙雙傑攝）

此次展覽匯集了100大國內外品牌，首度超越450格展位，從電腦、電視、冰箱、空調、洗衣機、廚房家電等涵蓋到所有生活電器一站到齊。（趙雙傑攝）

開學季規模最大的「2022台北3C電腦電玩電器空調影音展」2日在台北世貿一館登場，吸引許多民眾前往參觀選購。（趙雙傑攝）

開學季規模最大的「2022台北3C電腦電玩電器空調影音展」2日在台北世貿一館登場，吸引許多民眾前往參觀選購。（趙雙傑攝）

開學季規模最大的「2022台北3C電腦電玩電器空調影音展」2日在台北世貿一館登場，現場展示新型的曲面螢幕，可以打造成家庭小劇院。（趙雙傑攝）

「2022台北3C電腦電玩電器空調影音展」2日在台北世貿一館登場，參展攤位請來模特兒展示商品，希望能刺激買氣。（趙雙傑攝）

「2022台北3C電腦電玩電器空調影音展」2日在台北世貿一館登場，參展攤位請來品牌公仔娃娃推銷展示商品。（趙雙傑攝）

「2022台北3C電腦電玩電器空調影音展」2日在台北世貿一館登場，參展攤位請活動主持人發送小禮物，吸引人潮。（趙雙傑攝）

開學季規模最大的「2022台北3C電腦電玩電器空調影音展」2日在台北世貿一館正式登場，展期從2日到5日為止，此次展覽為回饋支持民眾，首度開放免費入場。

蔡英文總統也親自出席展覽開幕記者會，致詞時表示，要完成「2050淨零轉型」目標，需要在不同的領域共同落實綠色轉型，希望大家在日常生活中每一次的消費，都可以透過選擇節能省電的空調和電器，一起為落實淨零減碳的政策，盡一份心力。

電器產業是非常重要的產業，不但對於國內製造的優質產品有鼓勵作用，更重要的是，好的電器能讓節能做的更好，讓國家整體的發電、環保，邀請民眾來逛展，延續消費力和買氣。 台北3C電腦電玩電器空調影音展匯集了100大國內外品牌，首度超越450格展位，從電腦、電視、冰箱、空調、洗衣機、廚房家電等涵蓋到所有生活電器一站到齊。除了新品上市發表之外，更祭出開學祭汰舊換新優惠、展場加碼送配件、政府節能補等，另外有在官網預約逛展者或現場消費滿萬元，還可以參加抽獎活動，鼓勵有興趣的民眾多加前往參觀選購。