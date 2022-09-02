資策會2日舉辦《資料驅動轉型大未來》高峰論壇，前瞻數位轉型年度關鍵議題「資料治理」，引導臺灣企業組織共同打造完善安全的資料共享生態系。董事長李世光表示，完善的資料治理是企業、社會數位轉型與驅動創新成功的基礎，企業組織不僅需要具備支持轉型的數位科技，還要能有效運用資料，才能成功轉型。

數位發展部部長唐鳳亦以影片現身支持，他提到資料治理是全民數位韌性的核心主軸，也是企業數位轉型的重要驅動引擎，其中發展數據公益更是數位部重要的任務之一。唐鳳表示，很高興看到資策會關注資料治理的趨勢，並從數據公益角度出發，重視資料治理基礎工程、提出資料驅動轉型的倡議，期許資策會扮演好資料生態推動者的角色。未來，數位部的產業署將與資策會密切合作，希望能藉此推動產業數位轉型，向全球展現臺灣價值。

技術迭代發展促使資料量高速成長，資策會執行長卓政宏表示，不僅是組織內部的資料治理，跨組織具有安全性的資料再利用更是必要，因為許多資料的價值是透過生態系的資料共享所創造，非單一公司或部門而成。

卓政宏強調，「信任」是成功建立資料生態系的關鍵，「面對資料信任、安全與隱私議題，需建立一個促進所有參與者協作和信任環境的資料治理框架，確保參與者都能公平的從中受益，才能形成永續與正向循環的生態系。」

卓政宏表示，資策會自2018年以來，肩負臺灣「數位轉型的化育者」任務，未來將邁向第三方推動者持續協助生態系健全、促進資料中介服務發展與競爭、合作推動標準認證、協助社會資料技能養成與彌補技術缺口等，致力於推動利益相關者參與和協作，同時改善參與者之間的不對稱與挑戰，目前已在法制調適、技術研發、創新應用與生態協作四大面向取得多項實績。