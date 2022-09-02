台股本周因美國聯準會（Fed）應聲嘹亮，外資大提款，加權指數跌3.96％，生技股則不跌反彈，本周大漲3.94％；另外，本周股票成交量周轉率為1.99％，而受惠於電動車題材及生技展利多，汽車股及生技股本周成交量周轉率各高達8.38％及8.04％，分居第一、二高。

證交所統計，台股加權指數今日收14,673點，周跌605點，跌幅3.96％，產業別指數方面，漲幅以生技醫療類指數上漲3.94％為最大，跌幅以航運類指數下跌11.26％為最大。

另本周集中交易市場成交值為1.086兆元，全體上市股票成交金額為1.009兆元，股票成交量周轉率為1.99％。成交量周轉率前三名產業為：汽車類8.38％、生技醫療類8.04％及電子零組件類5.35％。

各產業成交值前三名為：半導體類3,158.99億元，占全體上市股票交易值31.3％；電子零組件類1,079.12億元，占比10.69％；航運類923.38億元，占比9.15％。

累計今年年初開盤迄今共163個交易日，集中市場成交值為42.58兆元，市場日均值為2,612.22億元，股票成交量周轉率為79.82％，股票日均量周轉率為0.49％。