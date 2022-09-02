花蓮社會企業「主動廚房」邁入2周年，該廚房員工都是脊損傷友，坐輪椅、行動不便，在地企業家方來興（後左）、創辦人陳守實（後右）感謝他們一起打拚。（王志偉攝）

花蓮社會企業「主動廚房」邁入2周年，員工都是脊損傷、坐輪椅傷友，1日一起聚餐。（王志偉攝）

位在花蓮吉安鄉「主動廚房」是一處專為脊髓損傷者打造的工作環境，因為堅持不接受捐款，創辦人陳守實將捐款轉化為訂單，開辦夜光食堂，2年來捐出超過320萬元的產品，幫助受疫情影響家戶、機構、部落課輔班等，也讓傷友有了穩定收入，自食其力，建立起傷友尊嚴。

主動廚房成立於2020年9月，是專門為脊髓傷友量身打造的工作環境，在創辦人陳守時用心關懷下，連結5位重度、極重度的脊髓損傷者，並邀專業主廚指導，坐著輪椅，用因傷扭曲變形的雙手，做出美味水餃、滷豬腳、冰心芋頭、獅子頭、剝皮辣椒等產品。

因幫助脊髓損傷病友尊嚴弱勢就業，獲得花蓮在地企業家方來興大力幫助。方來興表示，陳守實連結各界資源，幫助這群傷友，讓他很認同這份精神，多次捐款表達支持公益，主動廚房不是營利公司，幫助傷友，也看到了社會溫馨一面。

主動廚房將邁向第3年，陳守實、方來興，1日邀請花蓮家扶中心扶幼委員會主委蕭雄彰、吉安鄉長游淑貞、花蓮縣政府北區服務中心副主任張治華等人，報告2年來的成果。

陳守實指出，主動廚房推廣以購買取代捐款，成立「夜光食堂」為認養者轉捐給偏鄉獨老、孩子、獨居傷友、受疫情影響的機構、家庭、社福邊緣戶，雖然從2020年9月開工後僅2個月，就碰上新冠疫情，但仍在艱困中由「夜光食堂」累計捐出超過320萬主動廚房的產品，不只傷友多了320萬的工作量，困難的人也能得到適時幫助。

他說，主動廚房開張2年來，營業額超過1600萬元，粗估有3成5是「夜光食堂」的訂單，去年3級疫情期間，每周幫助1千人次用餐，今年疫情擴大，每周結合當地民眾，也捐出5百盒水餃。

這些產品捐給部落課輔班、玉里天主堂的劉一峰神父及多個教會、獨居傷友、偏鄉國小等，不只花蓮，愛心更擴及台東、西部縣市，如今主動廚房邁入第3年，希望社會各界繼續支持。

陳守實說，脊髓損傷者多半是因後天意外導致，因為行動不方便，成為「被動弱勢」，他相信只要提供友善的工作環境，傷友就可以自給自足，也希望傷友能「手心向下」而非只能接受幫助，靠自己的力量成為手心向下的人，找回生命的價值跟尊嚴。