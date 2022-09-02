年底北市議員選戰今天登記截止，應選61席，共有118人登記參選，其中有50人要爭取連任。國民黨共有32人登記，民進黨28人登記，但國民黨卻出現3人脫黨參選，市黨部表示將黨紀處分，值得一提的是，曾參選2018市長選舉的吳蕚洋，這次改投入松山信義選區參選議員。

第一選區（士林、北投）今年席次減1席，應選12席，卻有有25人參選，除12名議員爭取連任，包括藍綠新人，民眾黨黃瀞瑩、陳思宇及其他小黨、無黨籍選將一同搶奪席次，成一級戰區，陳建銘交棒給陳思宇而未登記。

第二選區（內湖、南港）應選9席，共有13人登記，相比之下選情相對冷清，但國民黨「超級新人」李彥秀回鍋參選，若票數衝高恐牽動藍營席次。國民黨資深議員陳義洲本要交棒給助理張煥霖，最後張煥霖因李彥秀回歸參選，未參與黨內初選，還改投無黨籍台北市長參選人黃珊珊麾下。

第三選區（松山、信義）下屆減少1席次後僅剩9席，為選情添下變數。此次有16人參選，國民黨議員陳永德、無黨籍的邱威傑皆未參選。民進黨資深議員周威佑交棒給辦公室主任邵維倫。

民眾黨楊寶楨實力不俗，藍綠不敢大意，擁有國民黨籍的前霸昶團體「清林散昶」發言人高毓安也出戰。特別的是，上屆2018年市長選舉，以「蜂蜜檸檬」爆紅的吳蕚洋也登記參選。

第四選區（中山、大同）應選8席，共13人登記。新人部分呈現3位「前發言人」之爭，國民黨柳采葳、民進黨顏若芳、民眾黨林珍羽，3人積極搶進。國民黨籍的王浩選擇交棒助理高世俊，民眾黨籍議員林國成則交棒給女兒林珍羽。

第五選區（中正、萬華）應選8席，19人登記參選，國民黨初選落馬的李有宜，最後仍以無黨籍登記參選。

第六選區（大安、文山）則有13席，27人登記參選。在國民黨初選失利的曾獻瑩以無黨籍報備參選，徐正文日前在全代會爭取比照辦理卻慘遭毆打，徐今炮轟「政治迫害」並以無黨籍登記參選。新黨李慶元不再參選，交棒給林岳龍，民進黨籍的阮昭雄則交棒給趙怡翔。

第七選區（平地原住民）2人；第8選區（山地原住民）3人，將各選出1席。

國民黨高毓安、李有宜、徐正文參選，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹表示，黨員要參選必須通過初選機制，市黨部沒有提名他們，等於違紀參選，一定會透過黨紀處分，將收集資料後送市黨部考紀會處理。