國民黨台北市長參選人蔣萬安今（2）日質疑，網路平台用新聞吸引流量賺廣告費，卻從不向內容生產者付費，這樣合理嗎？

蔣萬安在臉書表示，昨天是記者節，是一個紀念言論自由、發揚媒體求真精神的日子。但昨日卻傳出兩家重要媒體虧損，甚至停止更新的消息，對記者節形成莫大的諷刺。

蔣萬安指出，隨著大型網路平台進入台灣，網路成為傳播新聞的最重要媒介；搶發網路快訊、即時推播，讓記者無時無刻都要待命。

蔣萬安披露，社群網站的滲透率早就超越了任何一家媒體公司，也榨取了內容生產者外溢出來的大部分經濟價值；根據台大學者研究，地方新聞人力25年來減少6成、報紙傳統廣告收入衰退9成。

他也分析，未來媒體要怎麼活下去？蔣萬安直言，在部分歐盟國家以及澳洲等20多國，努力要求Google和Facebook為新聞付費，讓媒體有新的轉機跟生路；Google在今年5/11宣布與300家歐盟新聞業簽訂協議，同意付費給新聞媒體。Facebook同樣願意支付費費用給法國報社，而台灣政府卻毫無動作。

蔣萬安進一步透露，由學者聯合提出《新聞媒體與數位平台強制議價法》草案，並建議由數位發展部為主管機關，傳出執政黨對這個議題冷漠以對，讓新聞從業人員寒心。

蔣萬安認為，台北是數位內容產業的集中地，身為首都市長參選人及立法委員，他要求政府儘速推動立法，要求國際大型網路平台向數位內容產業支付內容授權費用。

蔣萬安呼籲執政黨：

第一，NCC早日放棄推動《數位內容中介法》這種傷害媒體自主以及言論自由的惡法！

第二，數位發展部應該即刻推動《新聞媒體與數位平台強制議價法》。

蔣萬安強調，只有健康的媒體環境，才能讓媒體人抬頭挺胸，為新聞自由努力、為追求真相奮鬥！