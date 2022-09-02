日本堺市發生一起駭人情殺案，年僅20歲女子在住處被同校男友拿菜刀猛砍，只是因為忌妒心作祟，擁有大好前途的死者立志成為一名放射師，如今卻香消玉損，令人惋惜。

綜合每日放送電視台、《週刊文春》報導，死者大田夏瑚目前就讀大阪物療大學，情殺案發生在上月26日，疑似因為男友吃醋引發口角，冷血的朝她胸口砍了10多刀。被害人嘗試求救，用盡力氣從四樓跳窗墜樓，被發現時已倒臥大馬路的血泊中，最後失血過多不治；驗屍報告顯示，死者身上除了深達心臟和肺臟的傷口，肋骨、骨盆也都碎裂，警方趕到現場時發現，嫌犯手持沾滿鮮血的菜刀，冷冷地回，「我承認我傷害她，但不記得我是不是真的想要殺了她…」

據悉這對情侶同居已有半年多，鄰居透露，經常看到兩人外出買東西，在猜應該是對情侶，但偶爾會聽到大吼大叫，還有東西砸碎的聲音。

據校方和同班同學表示，死者生前相當好學，人美心也美，上課總是坐在第一排，只要課業上一發現問題就會提出，未來立志成為一名醫事放射師。至於男友，在學校也算人氣王，只不過妒忌心強烈，動不動就對最愛的她大小聲，甚至拳腳相向。