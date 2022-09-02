總部在新加坡的跨境電商Shopee（蝦皮），日前遭爆大規模毀約，部分準員工抵達新加坡時，竟被通知取消招聘合約。大陸一名應屆博士畢業生分享慘痛經驗，去年取得蝦皮工程師職位的他，帶著老婆和狗遠赴新加坡，未料一下飛機就接到蝦皮取消聘用的通知，令他不知所措。

這位苦主今年28歲，來自上海，是大陸知名大學應屆博士畢業生。他化名林戈接受《聯合早報》採訪表示，早於去年9月就獲得蝦皮工程師的工作機會，但因為上海疫情緣故，正式入職延至今年8月29日。

林戈坦言，在這期間確實有耳聞裁員的事情，並向蝦皮反覆確認工作，對方也拍胸補保證沒問題，因此他才決定帶上妻子和狗飛往新加坡。

殊不知，林戈落地不久後，便接到蝦皮的不聘用通知，而他為了這趟旅程，前後已經花費7萬多人民幣，目前仍與家人留在新加坡，正在尋找新的工作機會。

事實上，近期蝦皮工作臨時被取消的案例屢見不鮮。網路上有人透露，他一切備妥，卻在出發前被通知取消，或有人為此此推掉其他工作，最終被取消工作，就此錯過找工作良機，不被承認是應屆畢業生。

林戈也說，他認識一名印度人，也是在抵達新加坡後被取消工作。他估計，已經抵達新加坡，或是準備飛來大陸的，就有約60到70人。

對此蝦皮回應，由於技術團隊聘用計畫調整，部分職位不再開放，目前公司正密切幫助受影響的人。另，知情人士指稱，蝦皮將為這些人提供一個月的薪水，並承擔跨國旅程含機票、住宿和隔離等相關費用。