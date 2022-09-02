在2022柏林國際消費電子展（IFA）中， Cristiano Amon在開幕主題演講中強調高通技術公司與Bose將繼續長期合作關係。Bose正整合高通無線語音與音樂平台在他們產品組合，涵蓋頂級耳塞式耳機、頭戴式耳機、音響以及條形音響。兩家公司在提供頂級聆聽體驗上有著長遠的合作歷史。

Bose將在未來的無線音訊裝置納入高通S5音訊系統單晶片（SoC），利用強大的處理能力與低功耗性能來支援消費者在音樂、通話、遊戲等方面最想要的豐富使用者經驗。高通S5音訊平台旨在透過能實現全天使用的超低功耗與強大的高效能無線連接提升音訊享受。

高通公司總裁暨執行長Cristiano Amon表示：「Bose無疑是音訊中最有指標性的品牌之一，我很榮幸看到我們長期合作關係持續成長。Bose擁有格外強大且具競爭力的產品藍圖，將利用我們最頂級的音訊和連接平台，向市場推出他們最為創新的音訊裝置。」

Bose執行長Lila Snyder表示：「Bose與高通已密切合作多年，運用解決方案來提高消費者音訊體驗的標竿。隨著我們建立這一重要關係，我們將持續攜手推動我們產品與技術的極限，為人們帶來比以往更多的音樂和內容享受。」