楊昇達（右）和若綺現場親吻，十分甜蜜。（羅永銘攝）

新婚的曾智希（右）、陳志強也來見習婚禮。（羅永銘攝）

NONO（左）跟庹宗康參加婚禮。（羅永銘攝）

楊昇達被張立東等好友們抱起來，開心合照。（羅永銘攝）

男星楊昇達跟伊林名模若綺，去年8月愛情長跑7年修成正果，登記結婚，小兩口於今（2日）晚上在萬麗酒店辦喜事，宴請34桌，沈玉琳、大飛、張立東等眾多藝人出席祝賀，楊昇達受訪時甜曝為愛妻完成婚禮3個願望，若綺則開心說：「我很興奮，算是完成我的夢想，因為我小時候的夢想就是當新娘子。」

新娘子若綺透露前一晚只睡1小時，楊昇達則說「第一次」很緊張，前一晚都在順婚禮流程，基本上也沒什麼睡。但他身為寵妻魔人，為了讓老婆一次滿足3個願望，直喊一場婚禮當3場在辦，讓她「辦到沒有遺憾」。

被問到3個願望時，若綺稱因是南部人，爸媽很少上台北，希望爸爸能牽她的手走紅毯，「爸爸很難請的動，我這次結婚他才願意上台北，非常感動。」楊昇達曝老婆第2個願望是準備6至8套禮服，是一般新娘的3倍量，「她就是要走秀，身材是為了禮服淬煉而生。」而若綺表示大家都說籌備婚禮會吵架，透過很多人幫忙順利完成夢想，感謝說：「婚禮是大家一起成就的。」

沈玉琳擔任主婚人，小兩口都還沒開口邀請，他就跳出來說要主持婚禮，這讓楊昇達很感動說：「若不是玉琳哥我不會買車、不會買房、不會娶太太，一路相挺到底，玉琳哥真的愛你。」

至於洞房花燭夜將如何度過，楊昇達笑說依照以前走跳經驗，婚禮這天絕對不能混到酒，「在場男性，有混酒又過35歲就知道了。應該會有行動啦，但今天朋友很多，昨天又沒怎麼睡，晚一點拼拼看。」至於問到「做人」計畫，若綺羞說「搞不好今晚就可以囉」。