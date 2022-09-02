國民黨桃園市長參選人張善政先前遭爆料農委會研究案涉抄襲，不過張善政並未受影響，2日晚間端出政見牛肉，直呼要用「3個Plus＋」促進在地就業，讓青年不用再跑外縣市上班。

張善政表示，桃園是傳統製造業的大本營，但長年以來許多青年卻要每天通勤、每天開車，花費很久的時間到外縣市工作，因此我要提出產業升級「3個Plus＋」，除了要引入更多優質產業，更要協助在地產業升級、永續。

張善政解釋，「3個Plus＋」分別是「科技＋」、「設計＋」、「永續＋」。「科技＋」要增加新科技服務業聚落、成立挑戰未來聯盟總部，結合在地大學、新創團隊、企業，推動工業4.0升級，並以專案協助青農使用科技，例如物聯網、智慧照明、無人機等技術，再運用遠距視訊及全新物流系統與技術，強化偏鄉長照醫療量能及品質。

張善政說，「設計＋」要推動城市美學專案，擴大桃園設計能量與設計聚落，展現城市新風貌，融入市民日常生活，媒合中小企業、傳統產業，展現在地企業新風貌，並導入設計力，為在地農業、文化、觀光、宗教節慶、指標提供設計服務。

張善政指出，「永續＋」要加強發展「淨零碳排」技術，透過減碳策略輔導、智慧能源管理系統，協助在地產業節能減碳，讓桃園成為「2050淨零排放」目標的實際有效貢獻者，加強企業重視「企業社會責任」，專案提供技術研發及人才培育補助，輔導企業重視環境、社會、治理，營造自然共好的桃園。