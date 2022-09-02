日本資深演員古谷一行，因飾演橫溝正史系列推理劇的主角「金田一耕助」走紅，也出演過《失樂園》、《利家與松》等知名日劇，影視作品無數，不過他的經紀公司今(2日)發出訃告，證實他已於8月23日逝世，享壽78歲。

古谷一行所屬事務所今在官網證實，他已於8月23日永眠，家屬已舉辦完葬禮，而公司和家屬商量後，預定幫他辦個送別會，將擇日舉行。古谷一行2011年罹患肺癌，接受肺部切除手術後，隔年復出演藝圈，3年後又被診斷出癌細胞轉移至腦部，再次接受化療。

古谷一行事務所今在官網發訃告。(圖／翻攝自FROM FIRST PRODUCTION官網)

古谷一行兒子在IG悼念父親。(圖／取自降谷建志IG)

近2年鮮少亮相的古谷一行，今年7月被媒體目擊他暴瘦20公斤，身體狀況引發外界擔心，想不到今就傳出噩耗，讓外界都震驚不已。古谷一行以電影《新選組》出道，後以《金田一耕助的冒險》走紅，他也是第一位飾演「金田一耕助」的演員。

而古谷一行生前作品無數，一家三代也都是明星，兒子是「Dragon Ash」的主唱降谷建志，媳婦為女星MEGUMI，而13歲孫子降谷凪也，前年也出演岩井俊二的電影《Last Letter》，扮演松隆子的兒子。