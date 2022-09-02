氣象局指出，軒嵐諾過去三小時幾乎在原地打轉，陸上警報發報時刻還要持續觀察颱風速度與北轉角度而定。(圖／氣象局直播)

中度颱風軒嵐諾對台灣影響逐漸加劇，預估周五到周六為影響最大時刻。氣象局2日晚間記者會指出，颱風中心目前位在鵝鑾鼻東方約400公里的海面上，過去3小時基本上是原地打轉，幾乎沒有移動。

預報員表示，預估未來軒嵐諾將會以每小時7轉15公里向北移動，但由於速度實在過於緩慢，因此還必須觀察速度與北轉的角度，來決定發布陸上警報的時間點。

氣象局表示，目前軒嵐諾暴風圈還蓋整個東部海面與巴士海峽，因此沿海風力都來到9至11級，浪也有2至4米的高度，目前北台灣已經累積可觀雨量，其中以台北市北投鞍部234.5毫米居冠；新北、桃園、新竹、宜蘭也都有160、170的累積雨量。此外，週六下午台東地區將會發生焚風現象。

台灣颱風論壇則表示，根據最新預測，軒嵐諾的暴風圈將會涵蓋到宜蘭、基隆和新北陸地，預估最快將會在2日深夜至3日清晨發布陸上颱風警報，呼籲北台灣民眾務必小心。