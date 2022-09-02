距離年底九合一選舉剩下不到三個月的時間，各政黨都摩拳擦掌的準備中，而最近有一份最新的民調指出，基隆市民進黨候選人蔡適應和基隆市國民黨候選人謝國樑的支持度差距都在「誤差範圍內」，選情相當緊繃，但蔡適應陷入台北大學博士論文涉抄爭議，相對來說謝國樑因掌握陸戰組織優勢，加上出身在地大家族，擁有極高政治影響力，對於維持好感度很有優勢。

根據《TPOC台灣議題研究中心》透過QuickseeK快析輿情資料庫指出，近1個月以來蔡適應網路聲量總體表現低靡，但他本週遭爆出台北大學博士論文涉抄爭議，導致創下了單日10491則的聲量，該份報導更分析「這凸顯了蔡適應自己帶動議題、創造話題的能力較差，多數的網路聲量都來自對手攻擊，恐陷入負面聲量纏身的窘境」。

至於謝國樑則因為和新北市長侯友宜合體，做出選舉看板，甚至不時推出至基隆重要地標拜票的「早安文」影片，也受到關注，加上掌握住了基隆國民黨的陸戰組織優勢，以及謝國樑出身在地大家族，擁有極高政治影響力，對於其維持好感度很有優勢。同時《TPOC台灣議題研究中心》也指出，目前謝國樑、蔡適應、陳薇仲的得票率預估數字分別是謝國樑48.6％、蔡適應42％、陳薇仲7.5％，謝國樑可說是坐收漁翁之利。