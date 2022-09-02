韓國女星韓韶禧（韓素希）在創下驚人收視的電視劇《夫妻的世界》中，將介入婚姻的女二詮釋得淋漓盡致，更以女神級外貌被封為「最美小三」，人氣也扶搖直上。韓韶禧先前拍戲時傷到臉，休養期間在IG曬出陰鬱畫作，身心狀況令外界很擔心；在她休息近1個月後，昨（1日）終於現身時尚活動，臉蛋不只看不到疤痕，還被當地媒體大讚「又進化了」。

韓韶禧不久前傳出拍戲受傷後，只有在IG上傳自拍美照或手繪圖等，時隔近1個月時間，韓韶禧昨（1日）出席服裝品牌10周年紀念時尚秀，是她受傷後第一次現身公開場合，登場就秒變全場焦點；畫面中韓韶禧穿著一件細肩帶洋裝，原本身材就很纖細的她，整個人看起來又更瘦了。

韓韶禧休息近1個月後，昨（1日）終於現身時尚活動，臉蛋不只看不到疤痕，還被當地媒體大讚「又進化了」。(圖/ 摘自推特)

不過，韓韶禧臉上看不出受過傷的疤痕，氣色也不錯，發現被拍時也露出笑容、揮手打招呼；之後入座專心看秀，還和戲劇前輩徐玄振坐在一起。粉絲們看到韓韶禧終於露面，感激又擔憂地表示，「希望女神健健康康不要有不好的事情纏身啊」、「還是那麼美，不說的話哪知道她是因為拍戲受傷休息呢」、「是不是瘦了，要多吃點啊」。

韓韶禧停工期間在IG上發自拍外，還有多張陰鬱手繪圖，其中出現狗身驅卻像人類的生物被紅繩拴住，或是一些身體部位以紅色和黑色為基調做出不知所以然的動作，當時引起外界關注她精神狀況。