聯電創辦人曹興誠1日在立法院召開國際記者會，在記者會中，他除了對提問的中天記者說「還有臉站在這」，並嗆《中天新聞》是「匪台」。中天聲明表示，曹興誠稱中天「匪台」言論明顯惡意誹謗，將採取法律途徑維護中天全體新聞工作者的名譽。資深媒體人彭文正表示，曹興誠不能公開叫人不要看中天，或者說「匪台」，這已經超過言論自由的範疇。另外，他也鼓勵記者提告。

彭文正2日接受《中天新聞》視訊訪問時認為，如果真的要告曹興誠，其實有幾個點，曹興誠恐涉「誹謗罪」。中天電視台有人喜歡、有人不喜歡，他可以不看，但是不能公開叫人不要看中天，或者說「匪台」，這已經超過言論自由的範疇。

彭文正接著表示，他鼓勵記者提告，贏不贏都沒有關係，這也告訴一些人不要以為財大，就可以汙辱人，小記者人格並沒有比較低。

彭文正認為，曹興誠說出「匪」字，中天提告一定成，曹興誠當著所有媒體的面，罵記者說「你還有臉站在這裡」，這是典型的公然污辱。在記者節這一天，做了非常大的負面示範。若他是記者公會理事長，一定站出來代表記者公會譴責曹興誠。不容許政商、擁有權力的人，如此踐踏媒體。