金萬林（6645）繼投入上億元設置的「基因體定序實驗室」建構完成後，斥資逾三千萬元建置的代謝體實驗室也於2日正式宣布對外啟用。

金萬林表示，代謝體實驗室是以質譜儀為主的核心實驗室，可協助醫院研發機構做更精準有效的檢體分析。在基因體學和代謝體學雙平台下，將可擁有更精準的檢測能力，強化精準醫學布局優勢。

金萬林成立精準醫療部門以來，不斷優化產品組合，希望提供醫療院所最精準的研究報告，協助醫師做出對病患最有利的用藥判斷及掌握最佳治療的黃金時間，提供一條龍的服務；多年來累積全台最多元的癌症病例和臨床研究資料庫、七月份啟動全球最高通量精準醫學定序儀（NovaSeq 6000）。

在代謝體學學會成立屆滿一周年之際，金萬林再度出手，宣告代謝體學實驗室正式啟用，由金萬林研發長蕭明熙主持，將推動台灣代謝體學研究與應用，是加速精準醫療的一大推手，更可全面且動態的落實精準的藥物療法。

金萬林指出，蕭明熙教授是位落實代謝體學研究核心的學者與專家，在基礎研究和臨床皆有涉入，吸引國際大廠沃特斯（Waters）邀約合作，在金萬林汐止企業總部成立可做全面性代謝體分析的核心實驗室。

代謝體學已廣泛運用在公共衛生、流行病學、食品、營養、環境污染等方面，更在腸胃道微生物具有研究潛力，代謝體學將有益於產、官、學、研的生技發展。

除次世代基因定序分析服務外，代謝體核心實驗室也建置完成，金萬林在精準醫療上已具備全方位的檢測服務；這些檢測可提供醫療院所、醫師做出精準判斷，針對各種癌症、遺傳性疾病，要投哪一種藥較好，可讓台灣醫療品質更上層樓。