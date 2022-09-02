【立綱氣象報報】颱風外圍水氣近 北部山區陣雨明顯│中視新聞 20220902

受颱風軒嵐諾外圍環流影響，今日北部及東北部有短暫陣雨、還有局部大雨發生，氣象局預估軒嵐諾北上過程中會再度增強，半徑恐擴大為300公里。氣象主播戴立綱表示，發布陸上警報與否將視軒嵐諾的移動路徑而定，若偏西將影響北台灣4個縣市，可能在今晚到明日清晨發布陸上颱風警報。

氣象主播戴立綱表示，今早颱風中心因為滯留過久，導致強度減弱成中度颱風，正逐漸朝北移動。而發布陸上颱風警報的關鍵將取決於颱風的移動路徑，戴立綱表示，若軒嵐諾偏東移動接近宮古島，暴風圈會從海面通過；但若靠西接近石垣島，暴風圈高機率觸碰東北角陸地，宜蘭、新北、台北、基隆今晚到明日清晨可能發布陸上颱風警報。

氣象局預報中心課長林秉煜表示，颱風軒嵐諾北上後強度再增強，暴風圈也隨之擴大，不排除午夜前後發布陸上颱風警報，「應該逃不掉」，預計周日（9/4）下午2時再度增強為強烈颱風，屆時暴風半徑恐擴大為300公里。

氣象局指出，本周六（9/3）北部山區要注意大豪雨，中部山區的雨勢也較為顯著。 （圖／擷取自氣象局官網）

氣象局指出，今晚至明（3）日受到颱風外圍環流影響，北台灣及東北部地區有陣雨，可能發展成局部大雨或豪雨，北部山區更可能有大豪雨；中南部地區有短暫陣雨，山區亦有機會發展成大雨，其他地區則是局部短暫陣雨。

今晚至明（3）日受到颱風外圍環流影響，北台灣及東北部地區要當心降雨。 （圖／擷取自氣象局官網）

溫度方面，嘉義以北及宜蘭高溫28、29度，感受較濕涼，南高屏約30、31度，花東高溫33、34度，受到颱風及其外圍環流沉降影響，東南部可能出現局部焚風。