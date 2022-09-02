台視《綜藝3國智》本周邀請小鐘、林佑星、焦凡凡、林穎樂及王宣來到節目中，將以王少偉及小鐘為首，分作兩隊PK，節目一開始就陷入選秀危機，因人數關係，勢必會多出一個人，焦凡凡便擔心大喊：「剩下那個人一定會被淘汰啦！」小鐘笑說：「那他不但是要被淘汰，而且還是最沒人緣的耶！」

大夥為了不被淘汰，使出渾身解數，竭盡所能的討好兩位隊長。林穎樂相當積極，舉手希望能夠入選，小鐘看到便笑說：「我沒看妳這麼主動過，不然妳說一下，我在你心目中是怎麼樣的人呢？」林穎樂不假思索的回答：「很帥！」並表示光看小鐘帥氣外表，根本無法聯想到本人是諧星。

林穎樂對於小鐘的「諧星說」，引來大家的討論，王少偉聽了大笑提醒：「小鐘從來沒有承認自己是諧星。」對於小鐘曾是紅極一時的「咻比嘟嘩」成員之一，所以焦凡凡也跟著附和：「在我心目中，鐘哥是偶像團體出道的。」

大家接著以「客家天王」、「魔術師」等稱呼形容小鐘，被捧上天的他，聽了一連串恭維的話，整個人樂得輕飄飄，開懷笑讚：「這個單元實在太好了，好久沒聽到這麼多好聽話。」

小鐘趁勝追擊，問林穎樂「咻比嘟嘩」中最喜歡哪一位？林穎樂年僅25歲當場愣住，一時間反應不過來，大夥笑說人家根本不知道這個團體，小鐘糗翻天，連忙表示：「我要好好思考，到底要選誰。」