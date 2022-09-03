美國前總統川普的女婿兼昔日高級幕僚庫許納，今天接受英國天空新聞網（Sky News）訪問時透露，川普正考慮出戰2024年美國總統大選。

庫許納（Jared Kushner）表示：「我知道他顯然正在考慮這件事，他痛恨看到目前這個國家發生的事情。」

被問到川普（Donald Trump）何時可能做出決定，庫許納說沒有人能替川普回答。

庫許納也被要求證實川普不排除再度競選美國總統，他說：「川普很難排除任何可能性，他是很有彈性的人」。（譯者：張欣瑜/核稿：陳彥鈞）1110902