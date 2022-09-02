距離年底九合一選舉剩下不到三個月的時間，各政黨都摩拳擦掌的準備中，而根據《菱傳媒》分析指出，在全台22縣市中，國民黨樂觀來看可搶16，而民進黨悲觀保4，甚至更有藍營黨內人士直言「只要克服澎湖縣、新竹巿的艱困戰局，國民黨再創地方執政新高不是難事」，引發討論。

根據《菱傳媒》的報導指出，民進黨在南台灣很有優勢，但黨內依舊認為從中台灣到離島10個縣巿只能保4，而擁有14個執政縣巿的國民黨主席朱立倫喊出拿下16席、6都過半目標，除了苗栗縣因鍾東錦堅持參選，恐衝擊國民黨提名人謝褔弘之外，其他各地的選情都非常穩定，甚至就連台中巿長盧秀燕的最新民調都拿下了58.9%高支持度，堪稱國民黨最強母雞。

至於台北和桃園的選情，該份報導也提及，國民黨蔣萬安目前的選情穩定領先，而國民黨張善政在桃園的選戰則因為論文門獲利加上前綠委鄭寶清投入選戰，讓張善政的選情相對穩定，因此也有黨內人士爆出，「只要克服澎湖縣、新竹巿的艱困戰局，國民黨再創地方執政新高不是難事」。