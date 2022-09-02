9月起即將進入台中百貨周年慶檔期，其中，位於東區的大魯閣新時代購物中心搶先歡慶7周年，邀請會員回館同慶，不僅全館祭出滿千送百、會員滿額最高加送7,600元，同時獨家推出會員點數扣7點可兌換威秀影城電影票，以及身分證號碼含「7」可享7大娛樂場館入場優惠，還有機會抽新竹老爺酒店、福湯岩盤浴等豐富大獎。

大魯閣新時代近年來因品牌優化有成，加上威秀影城於8月回歸營運的正面挹注下，今年前八月營收已達14.5億元，不僅超越去年同期的水準，甚至較過去沒有疫情時或振興三倍券的同時期，業績更成長了6％，營運表現亮眼。

隨著威秀影城回歸後，大魯閣新時代8月單月人潮明顯增加1萬人次以上，下半年又有許多熱門電影將上映，因此，大魯閣新時代對7周年慶檔期的業績表現深具信心，有望達到2.39億元的營收目標。

台中大魯閣新時代將於9/7-10/11展開7周年慶活動，此次強力回饋新時代會員，除了化妝品消費滿2,000元送200元、百貨服飾滿3,000元送300元外，化妝品單筆每滿4,500元即可加送100元，單筆滿15,000元加送威秀影城電影票2張、單筆滿5萬元再加送1,000元商品券，最高回饋率達15％！

台中大魯閣新時代周年慶期間，特別推出許多「7周年限定」活動，包含商場會員消費滿3,000元，即可使用7點會員點數兌換威秀影城電影票1張；或是出示號碼中含有「7」的身分證件，即可享有7大娛樂場館折扣，包含大魯閣保齡球館最便宜可享77元成為會員。

此外，周年慶平日時段憑餐飲滿77元發票，還可參加幸運轉盤遊戲，通通有獎，有機會抽中500元遊樂代幣，滿額499元還可再抽新竹老爺酒店、福湯岩盤浴等療癒之旅！