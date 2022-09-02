陽明海運董事會人事大地震，3位獨董中有2位獨董今日請辭，引爆茶壺風暴，陽明稍早發出三點聲明表示，兩名董座是因業務繁忙無暇繼續擔任獨立董事，駁斥外界「理念不合」請辭說法，強調董事會相關議事運作仍照常進行不受影響。

陽明聲明如下：

1. 陽明海運公司王獨立董事自軍與陳獨立董事玠甫分別因接任新事業與即將赴國外接任客座教授，業務繁忙無暇繼續擔任獨立董事業務而提出請辭，相關事由業經本日(9月2日)重大訊息公告在案。

2. 2位獨立董事自擔任陽明海運公司獨立董事職務以來，對於陽明海運公司董事會議事之運作、公司治理實質內容之提升、重大資本投資之審議、資訊安全之重視與員工獎酬之改善等均不吝給予經理部門寶貴意見，充分發揮審計委員會監督之功能且相關議案均在董事會達成共識後推行，並無報載所傳理念不合請辭乙事。

3. 陽明海運公司於2位獨立董事請辭後，將依法召集股東臨時會補選獨立董事，董事會相關議事運作仍照常進行不受影響，而對於造船案與員工福利照顧等議案，均屬董事會高度重視事項，將在全體董事討論與支持下依公司中長期業務發展計畫推動。