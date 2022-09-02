中信兄弟與統一獅3連戰最終戰，靠著王牌投手德保拉主投8局狂飆11K、僅被敲2支安打，加上終結者呂彥青成功「關門」，攜手助隊以4比0拿下2連勝，也讓獅隊連2天遭到完封。

德保拉雖然一開賽就投出四壞球保送，但他很快回穩，8局投球中僅被敲2支安打、雖然投出2次四壞球保送、1觸身球，但也飆出11次三振追平本季單場最多，拿下本季第10勝。

受到颱風「軒嵐諾」影響，在新莊進行的富邦悍將與樂天桃猿之戰早早宣布延賽，洲際雖然順利開打，但比賽過程中也有下雨的情況，德保拉表示，自己從未遇過在颱風天中打球，「國外比較常遇到的是龍捲風，今天不管怎樣能打就打、想辦法把比賽贏下來，我也準備好要面對今天這場比賽。」

德保拉此役飆出11次三振，本季累積136K繼續穩坐三振王的位置，但他認為，對於個人獎項今年更在乎自己的身體狀況，「我連兩年拿了年度MVP，這些個人獎雖然很重要，但我今年更在乎自己身體狀況，保持身體健康才能幫助球隊拿下任何一場比賽。」

獅隊昨天僅敲出3安，今天全場更只有2支安打，雖然克維斯繳出7局僅失1分的優質先發，但仍吞下本季第2敗，獅隊連兩場遭到完封，目前已是連19局未得分的情況。