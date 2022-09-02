大陸極目新聞報導，24歲江姓女模特兒，應內衣銷售商熊、婁姓女子之邀，2日傍晚在上海地鐵6號線車廂內，僅穿著內衣褲擺出各種姿勢，供張姓男攝影師拍攝型錄用照片，引發民眾拍下視訊發布，上海軌交公安立即處理，晚間通報稱，已對三名女子行政拘留，對拍攝男子處以行政罰款。

網傳視訊顯示，在地鐵車廂內，一女子身上僅穿著內衣褲，倚靠在欄杆上熱舞，附近還有一男子持相機拍照。對此不少網友表示，公共場合這種行為比較辣眼睛。

9月2日下午，上海市公安局城市軌道和公交總隊通報稱，經公安機關調查，熊X妮（女，24歲）、婁X（女，24歲）為宣傳其銷售的內衣產品，請朋友江X然（女，24歲）充當模特兒，並請張X帆（男，23歲）拍攝宣傳素材。

9月2日5時54分許，上述4人從上海軌交世紀大道站進站乘坐6號線（港城路站方向），江某然在車廂內僅身著內衣且不按規定佩戴口罩，由其餘3人對其進行拍攝。目前，熊X妮、婁X、江X然因擾亂公共場所秩序被依法處以行政拘留，張X帆被依法處以行政罰款。

極目新聞報導，上海地鐵工作人員表示，地鐵是公共場合，按《上海市軌道交通乘客守則》相關規定，赤腳、赤膊、油汙衣褲者、醉酒肇事者等不得進站，幾名肇事者應該是進入車廂後才脫掉衣褲的，被乘客發現後，由軌道警方處置。

上海軌交公安提醒：不論是民眾還是「網紅」，在車廂內拍照、拍視訊時，都應當體面穿著，戴好口罩，遵守公序良俗，不應衣冠不整擾亂秩序，影響其他乘客的乘車體驗。