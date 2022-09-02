真「古意」還是真「故意」？1名屋主製作告示板告知自家門口不能停車，若真的停了需「留下電話」，沒想到後來該告示板下方竟出現1支「真的電話」，讓網友笑說「照字面上的意思沒毛病啊」、「如果是真的，那人未免也太信任台灣的治安了」。

1名網友在臉書「路上觀察學院」分享1張照片，一處騎樓底下用三角錐、輪胎和紙板製成的告示牌，上頭寫著「請勿停車，停車請留電話，謝謝」，沒想到照片中告示牌的輪胎上方竟有1支iPhone手機，疑似是停車車主留下「真的手機」，照片曝光讓網友笑翻。

1名屋主製作告示板告知自家門口不能停車，若真的停了需「留下電話」，沒想到後來該告示板下方竟真的出現1支「真的電話」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「拍完手機記得拿走欸」、「我把文字從左到右、上到下都看了一遍，才發現原來重點是下面的手機」、「很好，車停好後，有記得把電話留下當抵押品」、「好古意」、「照字面上的意思沒毛病啊」、「有強迫扣押的跡象，可是沒有證據」、「如果是真的，那人未免也太信任台灣的治安了」、「真的留電話了屋主卻怎麼也找不到人，想哭」、「是停車送手機的概念嗎」、「那車上留的號碼有打看看？說不定這只手機真的會響」。