國民黨前台北市議員羅智強1日搭機赴美，展開為期一個月的美國巡迴演講。羅智強表示，台灣民主崩壞、兩岸兵凶、人民痛苦的此時，他鄭重考慮，參選總統。網友表示，等你這一句很久了，羅總統好。

羅智強2日在臉書貼文表示，他鄭重考慮，參選總統。後天將會在舊金山向大家報告。在台灣民主崩壞、兩岸兵凶、人民痛苦的此時，他要做什麼、該怎麼做，才能為台灣的民主大局，扮演最好的角色，做出最大的貢獻。而是否參選總統，就是其中一個關鍵的選擇。

羅智強接著表示，從桃園走到花蓮，走了32天，走了620公里，走了78萬步。一路上有媽媽抱著我哭「擔心下一代茫茫的未來」；有學生緊握著我的手「年輕人並非都認同執政黨的霸道，很多人只是害怕被霸凌，敢怒不敢言」；有海產店老闆對我嘆氣「馬總統執政時，這附近有三家生意鼎旺的海產店，遊覽車絡繹不絕，現在，二家關了，剩我一家改賣便當勉強支撐」。

網友表示，「如果真要選總統，倒是可考慮搭配高金素梅喔！應該是很棒的組合」、「加油，最年輕的總統」、「可能會氣死那個黨主席」、「等你這一句很久了，羅總統好」、「要好好三思啊，無論你決定怎樣，我支持正義勇敢的羅智強，加油」、「倫得到你嗎？恐怕大老和老大們搶著站出來反對」、「法國行，台灣為何不行？為何總統老是找有年紀的人出來？拜登這年齡當總統有比較好嗎？回歸現實…朱立倫會同意自己的總統路上出現了你嗎？」

網友紛紛回應，「絕對力挺強哥到底，加油！」、「加油 加油！」、「加油，算我一票！」、「用選票支持」。不過，也有人認為，「選總統勸您三思而行」。