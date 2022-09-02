嘉義縣布袋鎮公所傳出遭檢調搜索，嘉義地檢署證實今天上午因《貪汙治罪條例》案由，桃園市調查處、廉政署南調組、嘉義縣調查站幹員，由檢察官指揮持搜索票搜索鎮公所及相關官員的住處，並傳喚鎮長陳鳳梅、公所建設課長等15人到案說明，另有縣議員羅士洋未到案，檢調不排除拘提。

據了解，此案與布袋鎮開發魚電共生案有關，疑因包商使用營建事業廢棄物回填魚塭，涉及違反廢棄物清理法、貪汙治罪條例圖利等罪嫌，而羅士洋疑似包商與公所的中間人。

檢調今天到羅士洋位於中埔鄉的服務處搜索時，羅士洋未帶手機即外出，家人稱他一早就出去運動，但目前仍行蹤成謎，檢方不排除拘提。

陳鳳梅是民進黨籍，曾任2屆縣議員、4屆布袋鎮民代表後，再連任2屆布袋鎮長即將屆滿，今年底轉戰縣議員，獲民進黨提名，8月13日接受蔡英文總統授旗，8月31日完成登記參選第5選區縣議員，政治實力被看好，遭搜索消息傳出，震驚地方。

羅士洋也是民進黨籍縣議員，本屆是連任第4屆議員，已於8月31日登記參選今年第6選區縣議員，競選第5次連任。