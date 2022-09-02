前聯電董事長曹興誠近日申請回復中華民國國籍獲得內政部許可，隨即高調召開記者會秀身分證並宣稱將資助訓練300萬名「黑熊勇士」與30萬名「保鄉神射」，對抗中共對台的軍事威脅，但曹興誠是否已完成放棄新加坡國籍的相關手續引發外界關注。

根據我國駐新加坡台北代表處官網訊息，新加坡的法律禁止其公民取得或保有雙重國籍，也要求新加坡公民必須使用新加坡護照進出新加坡。另一方面， 新加坡移民與關卡局的官網顯示，要放棄新加坡國籍的流程約需三個月的時間，某些個案可能要更久。

原已放棄中華民國國籍，並取得新加坡國籍的曹興誠，8月5日，在中共進行鎖台軍演期間宣稱將捐款1億美元，資助並獎勵推動國防教育，加強認知戰、心理戰與輿論戰。曹的相關言行隨後遭大陸國台辦批評為「攻擊抹黑大陸，為台獨與外部勢力張目」。

依我國《國籍法》規定，喪失國籍者，只要在我國有住所，並具備「無刑事案件紀錄」、「有相當之財產，生活保障無虞」等要件，得申請回復。曹在8月23日向戶政單位提出申請，內政部在8月29日審核許可，曹隨即於8月30日前往戶政單位領取國民身分證。

曹近日申請回復國籍獲得許可，並領取身分證，至於是否已同步完成放棄新加坡國籍的手續，引發關注。記者曾就前述問題詢問新加坡駐台北商務辦事處，但仍未獲得具體回應。我國駐紐西蘭前代表介文汲則強調，曹興誠有必要說明是否還具有新加坡國籍。

曹興誠8月10日在接受網路媒體專訪時說，當年入籍新加坡是為逃避台灣的司法迫害；對外界希望他放棄新加坡國籍，重回中華民國國籍，曹當時曾說「考慮中」，兩周之後，曹即提出回復國籍的申請，但對於新加坡國籍的處理，始終沒有對外說明。

曹興誠在8月初曾說，自己兩個兒子都是中華民國籍，一個已經服完兵役，一個今年美國大學畢業，暑假會回來台灣服兵役。「台灣有事，他們都會回來剿共！」