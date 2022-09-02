劉謙。( 簡子製造提供)

日韓知名魔術師線上開講。( 簡子製造提供)

「第3屆台灣線上魔術大會OMG」將於本周末9／3至9／4透過YouTube線上直播，周六(9／3)晚間將舉辦開幕魔術秀，邀請6位台灣魔術師聯手挑戰劉謙。

周日(9／4)大會活動則邀知名魔術師劉謙、傳奇魔術師大衞考柏菲(David Copperfield)、韓國魔術明星李恩傑(Lee Eun-gyeol)、日本魔術教父馬立克(Mr. Maric)等10位魔術師齊聚一堂，民眾可免費欣賞魔術。

劉謙7歲時在百貨公司看到魔術道具，引起他學習魔術興趣，12歲時更從大衛考柏菲手上接過兒童魔術冠軍獎座，從此開啟他的魔術人生。暌違34年，劉謙、大衛考柏菲這場世紀對談備受矚目。

這場線上活動旨在透過線上直播方式，消除距離限制和語言隔閡，連結世界各地喜愛魔術的人。自2020年開始舉辦第1屆，今年已邁入第3年。過去2屆共邀請高達20位頂尖魔術師齊聚線上開講，吸引超過3000人報名。

今年邀了10位神級魔術師擔任講者，除了劉謙、大衛考柏菲，日韓知名魔術師李恩傑、馬立克外，還有橫掃美國達人秀的柳賢敏(Jeki Yoo)，曾受邀至台灣綜藝節目表演的緒川集人(Shoot Ogawa)，以及今年才在FISM世界魔術大賽中甫獲舞台部門發明獎的台灣魔術師許皓鈞等人。

10位講者將於9月4日上午10點起輪番上陣，劉謙與大衛分別代表東西方頂尖魔術師，兩位魔幻至尊將進行一場世紀對談；其他講者也各自準備魔術表演獻給觀眾。

除了線上魔術大會之外，今年首度加入開幕魔術秀「金牌魔術腦：終極挑戰」，將於9月3日晚間8點率先登場。由黃豪平主持，並由劉謙以及台灣魔術師吳何、蔡士弘組成評審團，參賽者將輪番挑戰終極任務，挑戰成功者可獲獎金。