美國8月非農就業數據增加31.5萬人，小幅低於預期，失業率升至3.7%，高於預期，10年期美債殖利率來3.22%。美股周五（2日）3大指數開高，道瓊工業指數漲逾百點，那斯達克指數漲約0.2%。

截至台北時間21點42分，道瓊工業指數上漲120.51點（或0.38%），暫報31776.93點；那斯達克指數上漲27.94點（或0.24%），暫報11813.07點；標普500指數上漲18.76點（或0.47%），暫報3985.61點；費城半導體指數上漲3.37點（或0.13%），暫報2629.32點。

5大科技巨頭漲跌互見，銀行股齊漲，美國銀行、富國銀行漲逾1%，半導體類股方面，艾司摩爾漲近1%，輝達跌約1.5%，台積電ADR幾近平盤，聯電ADR漲0.6%。

美國勞工部周五公布非農就業數據，8月新增31.5萬人，略低於道瓊預估的31.8萬人，失業率攀升至3.7%，亦略高於預期。