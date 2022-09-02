美國勞工部2日公布數據顯示，8月非農就業人口增加31.5萬人，低於市場預期的31.8萬人。7月與6月數據分別修正至52.6萬與29.3萬人。8月失業率升至3.7％，高於7月與市場預估的3.5％。

8月民間部門共增加30.8萬個就業機會，政府部門增加7千個。8月勞動參與率為62.4％，低於疫前水平63.3％。

民間企業勞工8月平均時薪較去年同期大漲5.2％、月增0.31％， 高於市場預期的年增5.1％、月增0.3％。