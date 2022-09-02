摩根大通調降大陸今、明年經濟增長預測 21:532022/09/02 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在大陸地產行業持續疲軟及地方爆發新冠疫情下，摩根大通2日下調大陸今、明兩年經濟增長預測。 摩根大通把大陸今年全年GDP增長預測從3.2％下調至3％，進一步低於中國政府的5.5％增長目標。明年增長預測從5.1％下調至4.6％。 摩根大通分析師基本預測大陸明年春季逐漸退出新冠清零政策，雖然這將有助於永久消除經濟所面臨的防疫不確定性，但在過渡期可能面臨新感染病例激增、公眾信心波動，以及暫時性拖累經濟表現。 #摩根大通 #大陸 #經濟增長預測 #增長預測 #下調 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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