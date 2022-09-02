在大陸地產行業持續疲軟及地方爆發新冠疫情下，摩根大通2日下調大陸今、明兩年經濟增長預測。

摩根大通把大陸今年全年GDP增長預測從3.2％下調至3％，進一步低於中國政府的5.5％增長目標。明年增長預測從5.1％下調至4.6％。

摩根大通分析師基本預測大陸明年春季逐漸退出新冠清零政策，雖然這將有助於永久消除經濟所面臨的防疫不確定性，但在過渡期可能面臨新感染病例激增、公眾信心波動，以及暫時性拖累經濟表現。