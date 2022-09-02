歌唱節目《台灣那麼旺》中受封「療癒女聲」女星楊淨宇Angel，跨入演藝圈參與戲劇演出及主持工作，嗓音溫柔甜美楊淨宇在2020年初加入17LIVER行列轉戰直播，在直播間找到與喜愛她歌聲粉絲們互動的嶄新舞台，讓楊淨宇有了一大群關係緊密一路支持她追夢的「天使幫」，楊淨宇的歌聲透過直播帶給粉絲滿滿正能量，甚至有女粉絲把她英文名「Angel」刺在胸口。

楊淨宇的歌唱天份在國小時家族聚會就受到鼓勵和肯定，親戚一起在家唱卡拉OK，她坦言自己從小就立志要當歌手，小六時老師要求大家寫下給未來十年後的自己想成為怎樣的人，楊淨宇笑說：「記得我寫長大要當唱跳歌手像蔡依林一樣，長大之後就發現我實在太狂妄了，為什麼立下那麼困難的志願！」楊淨宇說自己國高中時幾度想報名熱舞社，最後都因臉皮薄怯步，近來有跟其他17LIVE主播一起學跳舞，她一直覺得在舞蹈上很受挫，因為自己記舞步非常慢，想想還是唱歌就好。

提到感情方面，楊淨宇的理想型重點是要有讓她崇拜或欣賞的地方，可能3C很厲害或很會拍照，要有某一種才華讓她很崇拜，坦言對外型沒有太Care，覺得單眼皮或內雙的男生很迷人。楊淨宇沈穩說現階段不考慮談感情，覺得自己應該先找到自身的價值跟目標，有了自己的價值跟人生目標，我才有餘力去照顧別人、我現在根本沒有餘力去談戀愛，現在覺得自己都還沒抓到自己的定位。

楊淨宇說：「覺得在我還搞不清楚自己是誰、要做什麼時，很容易會因為感情而委屈或被別人影響，我是一個自我意識比較強的人，我先顧好自己，有餘力我再去顧別人吧」，現階段遇到追求者楊淨宇都冷淡回應，會選擇性的遲鈍，遇到冷處理沒用還很積極追求的人楊淨宇說自己會爆掉，她會直接告訴對方不要這樣還是可以好好當朋友。