美國距離11月期中選舉進入倒數階段，總統拜登（Joe Biden）1日前往費城的獨立紀念館發表「有史以來最嚴峻的演講」，鑑於前總統川普勢力可能回歸，拜登說詞格外強烈，警告川普主義「讓美國再度偉大」（MAGA）一說是對民主的威脅。對此，川普今天回擊，稱「不是瘋了就是得了老年痴呆症」。

根據《新聞週刊》(Newsweek)報導，美國前總統川普（Donald Trump）在自家社群媒體「真相社交」(Truth social)為自己辯護，「應該要有人溫柔且熱情的向拜登總統解釋什麼是MAGA，如果他不想用行動、思想和言語讓美國再次偉大，想當然他沒有，那就更不應該代表美利堅合眾國。」

President Trump Truths from last night.👇👇 pic.twitter.com/T1LglxSrc6 — GreatLakesLady (@GreatlakesladyM) September 2, 2022

還說，「如果你有聽到尷尬又生氣的拜登今晚發表的言論，他威脅美國，不排除使用武力，那一定是瘋了，或是罹患老年癡呆症…」

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登昨晚在演說中將MAGA比做「半個法西斯主義」示警，稱川普和川粉的存在代表一股暗黑、危險的力量，一心只想用謊言和暴力粉碎所有人的意志；「共和黨不相信法治、不尊重憲法，他們創造出威權統治者，進而煽動政治暴力，威脅人民的權利與國家靈魂。」