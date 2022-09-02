暑假期間許多飯店都推出主題房搶客，腦筋動得快又肯砸重本的業者更將主題風延伸至整層樓，讓房客更能沈浸在夢幻氛圍中，讓房客更有值得一住的感受。漢來大飯店的主題房被許多粉絲推舉為最有誠意的主題房，今夏與三麗鷗聯名8個知名角色明星，大手筆打造出一整層樓，每個角落都是吸睛打卡點，現在除了8月1日推出大受好評的10間房，9月1日起更重磅出擊再增加8間都不一樣主題房，吸引粉絲們朝聖。

這次的新房型有含Hello Kitty復古可愛的美式學院風，像是直接把校園巴士開到房間般，有趣又可愛；而粉絲敲碗很久的蛋黃哥終於出場，在加勒比海度假風；集合8個三麗鷗明星所設計的童話飯店房溫馨可愛；由Hello Kitty帶著美樂蒂、酷洛米、雙星仙子營造出歡樂送禮氛圍的法式清新風格房型；還有美樂蒂與酷洛米雙角色所組合的閨蜜主題房等。

漢來大飯店全新打造的主題房，不論規模、氣勢都令人大開眼界。據高雄漢來大飯店副總經理陳素娟表示，18間不同風格的主題房擄獲的不只少女心，也適合情人、閨蜜、與親子家庭等各客層對象。周邊商備品加入限定版的角色圖案更是令人愛不釋手。包括客人入住的房卡和房卡套、迎賓卡片，盥洗用品和沐浴用品系列，連洗衣袋也有可愛圖騰的蹤跡，另外礦泉水、咖啡包以及信紙、明信片與文書封套，處處細節可愛，通通可讓房客帶回家珍藏留念。

這次漢來聯名三麗鷗8個人氣角色明星推出的主題房，除了Hello Kitty，其他角色如美樂蒂、酷洛米、雙星仙子、大眼蛙、酷企鵝、蛋黃哥、淘氣猴等主題房均為台灣首見，一整層樓18個房間陣容浩大，走出電梯進入廊道到房間，沈浸滿滿的夢幻，盼讓每次入住都帶給賓客美好回憶與驚喜。

美樂蒂公主童話風的亞灣家庭房有森林般的布置。（漢來大飯店提供）

9月起新加入的8間三麗鷗聯名主題房，其中有4間屬於連通房格局的家庭套房，以拱門貫穿兩個空間，營造雙房雙衛浴甚至港市景雙景觀的稀有格局。房間一隅還有夢幻帳篷陪襯，非常適合呼朋引伴或者攜家帶眷共渡歡樂行旅時光；家庭套房坪數從18至22坪，而且突破傳統單一角色，而是以多元角色呈現空間豐富感。

蛋黃哥加勒比亞海洋俱樂部主題的市景雙人房。（漢來大飯店提供）

像「法式清新風」是由Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、雙星仙子呈現送禮歡樂氛圍。另外直接把八位聯名明星一口氣邀集在一起的「漢來童話飯店」，由人氣明星們扮演飯店服務人員以及賓客造型，陪伴您一整晚好眠。最特別的是，美樂蒂與酷洛米雙角色一起打造的閨蜜房，一間粉紅一間粉紫，瞬間少女心噴發。

首度出場的蛋黃哥這回被塑造成加勒比海洋風，處處可見復古船舵船錨造型，房間並搭配籐製吊椅，一起與蛋黃哥展開夢幻航海行；詢問度即破表的Hello Kitty「美式學院風」，校園巴士的大型裝置讓空間充滿童趣氛圍；美樂蒂「公主童話」則有大型美樂蒂床頭板與床邊古董燈飾，搭配窗台兩側佈置成童話森林屋。

匯集三麗鷗8個人氣明星的漢來童話飯店市景家庭房。（漢來大飯店提供）

高雄漢來大飯店副總經理陳素娟表示，在室內設計方面非僅只於擺放聯名商品或者局部裝飾零星點綴，而是連同床組傢俱及鏡子、抱枕、燈光等軟裝陳列品皆配合角色明星特色量身製作及選用，以裝置美學呈現空間立體感與精緻度，講求每個細節製造驚喜。

此外，飯店設置專屬「主題房大使」角色，從訂房確認、交通接送、入住迎賓提供一站式服務；交通接送則是安排20人座中巴從高鐵到飯店定點定時免費接駁服務，另準備迎賓茶點，透過8位角色明星的特性設計迎賓茶點的內容，房間冰箱飲料也完全免費，包含兩瓶新上市Hello Kitty蘋果汁。同時享有海港自助式早餐，以及三溫暖、露天泳池與健身房等服務設施。

漢來大飯店聯名三麗鷗的18個主題房共9間雙人房、4間亞灣家庭房與5間家庭套房3類房型，坪數從10坪到22坪，房價1萬2800起元，即日起訂房可享優惠，平日8折；為回饋粉絲，周一和周二定為Sanrio Day，周一享6折、周二則可享7折優惠。