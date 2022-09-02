大專校院即將開學，境外生近期陸續回台，在台香港學生互助協會今(2)日披露，錄取環球科大的8名境外生未取得校方公文而無法來台就學。教育部回應，該校已被限制不得招收境外生，卻違規招生，已組成專案小組因應，協助學生轉學就讀。

在台香港學生互助協會在臉書表示，這兩日不斷與教育部技職司聯繫並反映，環科大在3月底已被教育部限制招收境外生，卻敢自作主張繼續招收境外學生，7月時因未校方能完成教育部相關收生審查，導致自行招收的8名境外生如今無法來台就學。而這8名境外生包含3名港生與5名馬來西亞生。

在台香港學生互助協會指出，對於環球科大不負責任的收生行為表示強烈不滿及譴責，「這無疑是以學生的前途作為該校的賭注，本會認為這是絕不能接受的」，強烈呼籲學校知錯能改，並全力協助學生轉學。

教育部說明，有關部分錄取環球科大111學年度各校系的港生，因該校目前不得招收境外生，針對仍希望赴台就學的香港學生，已盤點錄取考生的錄取校系，包括餐飲廚藝類、運動保健防護類及數位媒體與產品設計類等尚有名額之校系，電郵考生填報志願，以協助分發。