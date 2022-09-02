劉建國演說表示，嘉義縣已經連續5任民進黨執政，雲林縣只有3屆就斷了，他拜託大家輸人不輸陣。（周麗蘭攝）

民進黨雲林縣長參選人劉建國今（2日）在斗六市成立競選總部，蔡英文總統為他披掛綵帶。蔡英文表示，雲林在國民黨的人做縣長進步不很多，很慢、甚至沒有進步，11月26日的選舉，雲林人要做個抉擇是要進步，還是要繼續沒有進步、發展。

蔡英文稱讚劉建國爭取國家高齡福祉中心，用國家力量研究讓長輩活得健康快樂；他未來也會把交通處理好，雲林的觀光、生活、產業就都會動起來。

蔡英文說，雲林和嘉義都是農業縣，這幾年嘉義進步得很快，從農業大縣變成工農大縣，現在又有科技，無人機產業將要進駐嘉義，雲林應該也是有這個條件。

她表示，中央、地方一起做才能夠做得徹底、做得好，需要一個願意做事的縣長爭取更多預算，實實在在照顧年輕人和老人家以及需要照顧的人。

劉建國演說表示，嘉義縣已經連續5任民進黨執政，雲林縣只有3屆就斷了，他拜託大家輸人不輸陣。國民黨執政搞不清楚方向，打造模糊空間，到底是要朝科技？還是朝工、朝商？還是一起並進，一切是模糊的，他希望打造一個雙技的農業首都，讓生物科技、科技與農業連結，屏東做得到，雲林也做得到，大家一起衝、一起做。