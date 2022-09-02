大樂透中秋節加碼，財神爺顯神威！台灣彩券公告，今晚大樂透頭獎1.48億元，獎落台南市白河區永安里的「好運來彩券行」，由一名幸運兒獨得。

大樂透加開的87組100萬元獎項，台彩也公布最新開獎情形，87組中開出14組，總中獎注數為14注，即14組皆為單注中獎，還有73組100萬元獎項尚未開出，將於次期、9月6日繼續加開。

根據台彩網站公告，大樂透111000080期開出的中獎號碼，依大小排序分別為20、23、25、36、43、45，特別號為38。